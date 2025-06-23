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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

"Реал" у меншості здобув першу перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

"Вершкові", незважаючи на раннє вилучення, впевнено обіграли мексиканський клуб.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" переміг мексиканську "Пачуку" в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Банк оф Америка Стедіум" у місті Шарлотт завершився з рахунком 3:1.

Уже від сьомої хвилини "вершковим" довелося грати в меншості – Рауль Асенсіо заробив пряму червону картку за фол останньої надії проти Саломона Рондона.

Утім, ще до перерви іспанський клуб забезпечив собі гандикап у два м'ячі. На 35-й хвилині рахунок відкрив Джуд Беллінгем, а на 43-й хвилині відзначився Арда Гюлер.

У другому таймі "Реал" забив утретє – точного удару на 70-й хвилині завдав Федеріко Вальверде.

Мексиканська команда відповіла лише голом престижу, автором якого на 80-й хвилині став Еліас Монтіель.

Український голкіпер Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Пачука"

Для "Реала" це перша перемога на Клубному чемпіонаті світу-2025, а також перша під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.

У стартовому турі "бланкос" зіграли внічию проти саудівського "Аль-Хіляля" (1:1), а "Пачука" поступилася австрійському "Зальцбургу" (1:2).

Матч 2-го туру цього квартету між "Зальцбургом" та "Аль-Хілялем" відбудеться 23 червня, початок – о 01:00 за київським часом.

У заключному турі 27 червня "Реал" зустрінеться із "Зальцбургом", а "Пачука" позмагається з "Аль-Хілялем". До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

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