"Реал" у напруженому матчі здолав жертву "Шахтаря" та очолив турнірну таблицю групи ЛЧ

У середу, 14 вересня, відбувся матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між мадридським "Реалом" та німецьким РБ "Лейпцигом".

Мадридський "Реал" переміг у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти німецького РБ "Лейпцига". Поєдинок завершився з рахунком 2:0 .

Рахунок матчу вдалося відкрити лише на 80-й хвилині - відзначився Федеріко Вальверде. Вінісіус Жуніор з лівого флангу прострілив у штрафний майданчик на уругвайця. Вальверде протягнув трохи м'яча вперед і вразив дальній кут.

У додатковий час Марко Асенсіо подвоїв перевагу "вершкових". Тоні Кроос зі штрафного відправив передачу, де іспанський півзахисник у дотик пробив прямо у дев'ятку.

У іншому матчі групи F донецький "Шахтар" вирвав нічию проти шотландського "Селтіка" (1:1).

В першому турі німецький РБ "Лейпциг" сенсаційно поступився "гірникам" (4:1). Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Селтік" (0:3).

"гірникам" (4:1). Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Селтік" (0:3). "Реал" набрав 6 очок у Лізі чемпіонів, посунувши "Шахтар" (4 пункти) з першої сходинки. "Селтік" після двох турів має одне очко, а РБ "Лейпциг" залишився з нулем на дні.

Матчі наступного туру відбудуться 5 жовтня: РБ "Лейпциг" - "Селтік", "Реал" - "Шахтар".

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