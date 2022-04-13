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"Реал" у неймовірному матчі програв чинному володареві трофея, але пробився до півфіналу Ліги чемпіонів

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"Реал" у неймовірному матчі програв чинному володареві трофея, але пробився до півфіналу Ліги чемпіонів

Associated Press

"Вершкові" зіпсували неймовірний камбек "Челсі".

У вівторок, 12 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" вдома програв "Челсі"2:3.

Від початку поєдинку "сині" почали домінувати - на 15-й хвилині рахунок відкрив Мейсон Маунт. Згодом перевагу подвоїв Антоніо Рюдігер, а гол Тімо Вернера, здавалося, подарував "Челсі" путівку до наступного туру.

Однак удача все ж посміхнулася королівському клубу. На 80-й хвилині забив Родріго і арбітрам довелося призначити додатковий час.

Героєм для "Реала" знову став Карім Бензема, який відзначився на 96-й хвилині. 

Колектив Томаса Тухеля поступився "вершковим" у першій домашній зустрічі з рахунком 1:3, тому за результатом двох поєдинків "Реал" пробився до півфіналу.

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