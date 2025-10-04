ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

"Реал" упевнено обіграв "Вільярреал" і вийшов на перше місце в Ла Лізі

Мадридці потіснили з вершини таблиці "Барселону", яка ще має матч у запасі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на своєму полі здобув перемогу над "Вільярреалом" у центральному матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На самому старті другої половини гри "вершкові" відкрили рахунок – Вінісіус Жуніор забив гол після передачі Кіліана Мбаппе.

На 69-й хвилині підопічні Хабі Алонсо збільшили свою перевагу в рахунку – Вінісіус Жуніор оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Але вже за чотири хвилини "Жовта субмарина" відповіла точним ударом Жоржа Мікаутадзе, скоротивши відставання до мінімуму.

На 77-й хвилині "Вільярреал" залишився в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Сантьяго Моуріньйо.

"Королівський клуб" скористався чисельною перевагою і на 81-й хвилині втретє вразив ворота суперника – відзначився Мбаппе, якому асистував Браїм Діас.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Вільярреал"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" (21 очко) вийшов на перше місце в Ла Лізі. Мадридці на 2 бали випереджають "Барселону", яка має матч у запасі. "Вільярреал" (16 пунктів) залишився на третій позиції.

У наступному турі Примери "вершкові" 19 жовтня на виїзді позмагаються з "Хетафе", а "Жовта субмарина" днем раніше прийме "Бетіс".

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie