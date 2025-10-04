"Реал" упевнено обіграв "Вільярреал" і вийшов на перше місце в Ла Лізі

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на своєму полі здобув перемогу над "Вільярреалом" у центральному матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На самому старті другої половини гри "вершкові" відкрили рахунок – Вінісіус Жуніор забив гол після передачі Кіліана Мбаппе.

На 69-й хвилині підопічні Хабі Алонсо збільшили свою перевагу в рахунку – Вінісіус Жуніор оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Але вже за чотири хвилини "Жовта субмарина" відповіла точним ударом Жоржа Мікаутадзе, скоротивши відставання до мінімуму.

На 77-й хвилині "Вільярреал" залишився в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Сантьяго Моуріньйо.

"Королівський клуб" скористався чисельною перевагою і на 81-й хвилині втретє вразив ворота суперника – відзначився Мбаппе, якому асистував Браїм Діас.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Вільярреал"

Після цієї перемоги "Реал" (21 очко) вийшов на перше місце в Ла Лізі. Мадридці на 2 бали випереджають "Барселону", яка має матч у запасі. "Вільярреал" (16 пунктів) залишився на третій позиції.

У наступному турі Примери "вершкові" 19 жовтня на виїзді позмагаються з "Хетафе", а "Жовта субмарина" днем раніше прийме "Бетіс".