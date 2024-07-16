"Реал" урочисто презентував Мбаппе: зірковий новачок обрав номер і дав гучну обіцянку (відео)

У вівторок, 16 липня, французького форварда Кіліана Мбаппе офіційно презентували гравцем мадридського "Реала".

25-річний нападник отримав футболку "вершкових" зі своїм ім'ям з рук президента клубу Флорентіно Переса та вперше вийшов на поле стадіону "Сантьяго Бернабеу" в новому статусі.

За мадридський клуб він гратиме під 9-м номером. Раніше таку честь мали Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Раймон Копа та Альфредо ді Стефано, які у складі "вершкових" вигравали "Золотий м'яч".

Під час презентації зіркового новачка "Сантьяго Бернабеу", який вміщує 81 тисячу глядачів, був заповненим. Урочистий захід також відвідав колишній гравець і головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан.

Зінедін Зідан та Кіліан Мбаппе / Фото: Associated Press

Сам Мбаппе іспанською мовою виголосив промову перед фанатами. Він зізнався, що мріяв грати за "Реал", та пообіцяв віддавати всі сили заради мадридського клубу.

"Привіт усім. Я спробую говорити іспанською. Вау... Чудово бути тут. Я багато років мріяв грати за "Реал", і сьогодні моя мрія збулася. Я щасливий хлопчик. Хочу подякувати президенту Флорентіно Пересу, який довіряв мені від першого дня. Багато чого сталося, але дякую. Також дякую всім людям, які привели мене сюди.

Я бачу всю свою родину, маму, яка плаче. Це неймовірний день. З дитинства у мене була лише одна мрія, і перебування тут означає для мене дуже багато. Дякую мадридським уболівальникам за те, що вони дарували мені свою любов протягом багатьох років. Зараз у мене є ще одна мрія, це жити згідно з історією цього клубу. Я віддам своє життя за цей клуб і цей герб.

Хочу дещо сказати дітям. Колись я був дитиною, як і ви зараз. Із пристрастю та мрією ви можете досягти всього, чого захочете. Я пишаюся тим, що здійснив свою мрію і став гравцем найкращого клубу в історії футболу. Не можу повірити, що зараз почну плакати. А тепер усі разом: "1, 2, 3 HALA MADRID!!" – цитує Мбаппе видання Marca.

Мбаппе перебрався до "Реала" у статусі вільного агента. Цього літа у нього закінчився контракт із ПСЖ, за який він виступав від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро.

Контракт Кіліана з "вершковими" розрахований до 2029 року. Раніше ЗМІ розсекретили, який підписний бонус отримає француз та його зарплату в "Реалі".

Читайте також:

Після поразки у фіналі Євро-2024: Саутгейт залишив посаду головного тренера збірної Англії

Збірна України U-19 зіграла внічию з Північною Ірландією на старті юнацького Євро-2024 (відео)

Розридався через травму: Мессі не стримав емоцій під час фіналу Кубка Америки-2024 (відео)