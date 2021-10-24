"Реал" в яскравому поєдинку на "Камп Ноу" завдав поразки "Барселоні" в Ель Класико (відео)

"Реал" в яскравому поєдинку на "Камп Ноу" завдав поразки "Барселоні" в Ель Класико (відео)

"Вершкові" очолили турнірну таблицю Ла Ліги.

Мадридський "Реал" обіграв каталонську "Барселону" в центральному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Камп Ноу" закінчився перемогою підопічних Карло Анчелотті з рахунком 2:1 .

Автором першого м'яча в Ель Класико став Давид Алаба. Австрійський захисник "вершкових" на 32-й хвилині відібрав м'яч і підключився до стрімкої контратаки, яку завершив ідеальним ударом у дальній кут після передачі від Родріго.

На четвертій компенсованій до другого тайму хвилині Лукас Васкес забив другий гол "Королівського клубу".

На сьомій компенсованій хвилині "синьо-гранатові" скоротили відставання завдяки голу Серхіо Агуеро, але часу врятувати нічию вже не залишалося.

"Реал" (20 очок) очолив турнірну таблицю Ла Ліги. "Барселона" з 15 балами розташувалася на восьмому місці.

У наступному турі Чемпіонату Іспанії "вершкові" 27 жовтня приймуть "Осасуну", а "блаугранас" у той же день в гостях зіграють з "Райо Вальєкано".

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