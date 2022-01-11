"Реал" відправить Луніна набиратися ігрової практики у непереможний клуб Ліги чемпіонів - ЗМІ

Мадридський клуб поставив потенційному орендарю важливу умову.

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може опинитися у Амстердамі.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Зазначається, що "вершкові" готові відпустити свого номінально другого воротаря у "Аякс" на правах оренди за однієї умови.

"Реал" вимагає гарантій регулярної ігрової практики для українського воротаря у нідерландському клубі. Це є визначальною умовою у переговорах між "бланкос" та будь-яким зацікавленим у послугах Луніна клубом.

Лунін перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;

Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. Наразі в його активі за "Реал" лише два матчі, і обидва проти "Алькояно".

Додамо, що "Реал" наразі є лідером Примери. В активі "вершкових" 49 очок після 21 туру. Відрив від другого місця, на якому йде "Севілья", становить п'ять балів, проте "нервіонці" провели на гру менше.

Свій наступний матч команда Анчелотті проведе 19-го січня, коли в рамках 1/8 Кубка Іспанії відправиться у гості до "Ельче".

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