"Реал" влаштував розгром одному з аутсайдерів і очолив Ла Лігу (відео)

"Реал" влаштував розгром одному з аутсайдерів і очолив Ла Лігу (відео)

Підопічні Карло Анчелотті забили супернику по два м'ячі в кожному з таймів.

Мадридський "Реал" на виїзді розгромив "Гранаду" ( 4:1 ) в матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги.

"Вершкові" двічі забили в середині першого тайму. Результативними ударами відзначилися Марко Асенсіо та Начо Фернандес.

На 34-й хвилині "Гранада" скоротила відставання зусиллями Чарріса Суареса. Проте на 56-й хвилині Вінісіус Жуніор повернув мадридцям перевагу у два м'ячі. Крапку в матчі на 76-й хвилині поставив Ферлан Менді.

Зазначимо, що господарів завершували поєдинок у меншості. На 67-й хвилині пряму червону картку отримав півзахисник "Гранади" Мончу.

"Реал" (30 очок) очолив турнірну таблицю Примери. "Гранада" (11 балів) перебуває на 18-й позиції в зоні вильоту.

У наступному турі Ла Ліги "вершкові" 28 листопада вдома приймуть "Севілью", а "Гранада" 26 листопада на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао.

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