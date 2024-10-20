"Реал" з ефектним голом Мбаппе здобув непросту перемогу та наздогнав "Барселону" в Ла Лізі (відео)

Український воротар Андрій Лунін провів матч із "Сельтою" на лавці для запасних.

Мадридський "Реал" обіграв "Сельту" в гостьовому матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок у місті Віго завершився з рахунком 1:2 .

Рахунок у зустрічі було відкрито на 20-й хвилині – Кіліан Мбаппе з-за меж штрафного майданчика чудовим ударом відправив м'яч у ліву "дев'ятку".

Господарі відігралися на старті другого тайму – на 51-й хвилині відзначився Вілліот Сведберг.

Але на 66-й хвилині "вершкові" забили переможний м'яч – Вінісіус Жуніор скористався ідеальною передачею Луки Модріча, яка розрізала всю оборону суперника, обійшов голкіпера та покотив у порожні ворота.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь поєдинок на лавці для запасних – у стартовому складі вийшов бельгієць Тібо Куртуа, який відновився після травми.

Огляд матчу "Сельта" – "Реал" Мадрид

Завдяки цій перемозі "Реал" (24 очки) наздогнав лідера "Барселону" в турнірній таблиці Примери, але каталонці мають гру в запасі. "Сельта" (13 пунктів) розташовується на десятій позиції.

У наступному турі Ла Ліги команда Карло Анчелотті 26 жовтня прийме "Барселону", але перед цим 22 жовтня вдома зіграє з дортмундською "Боруссією" в матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

"Сельта" 27 жовтня на виїзді позмагається з "Леганесом" у чемпіонаті Іспанії.

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