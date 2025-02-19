"Реал" з хет-триком Мбаппе розбив "Манчестер Сіті" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли вилетіла з турніру, вдруге програвши "вершковим".
Мадридський "Реал" вдома розбив "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у столиці Іспанії завершився з рахунком 3:1.
До другої частини двоматчевого протистояння команда Карло Анчелотті підійшла в ролі лідера, адже в першій зустрічі в Англії мадридський клуб на останніх хвилинах вирвав перемогу над "городянами" (3:2).
Уже на старті матчу-відповіді "вершкові" відкрили рахунок – на 4-й хвилині Кіліан Мбаппе скористався закиданням Рауля Асенсіо з власної половини поля і з лінії карного майданчика перекинув Едерсона, який далеко вийшов з воріт.
На 33-й хвилині "Королівський клуб" забив ще раз – Мбаппе отримав передачу від Родріго та оформив дубль, з близької відстані відправивши м'яч у ворота підопічних Хосепа Гвардіоли.
У другому таймі "Реал" зробив рахунок розгромним. На 61-й хвилині Мбаппе оформив хет-трик – француз на правому куті штрафного отримав м'яч від Федеріко Вальверде та низом пробив у дальній кут.
Наприкінці матчу англійська команда забила гол престижу. На 90+2-й хвилині Ніко Гонсалес добив м'яч у порожні ворота після того, як Омар Мармуш зі штрафного влучив у поперечину.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.
Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті"
Таким чином, "Реал" переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 6:3 за сумою двох матчів і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з мадридським "Атлетіко" або леверкузенським "Баєром".
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.
Читайте також:
"Брюгге" вдруге обіграв "Аталанту" та завоював путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)
"Баварія" насилу вирвала нічию проти "Селтіка" і пробилася до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)
"Бенфіка" з Трубіним у гольовій перестрілці з "Монако" вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)