"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" вдома здобув вольову перемогу над "Сельтою" в матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1.

Гості несподівано відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі — голом відзначився Пабло Дуран. На 38-й хвилині "вершкові" мали чудову можливість відігратися, але Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті.

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Утім, у другому таймі підопічним Жозе Моурінью все ж вдалося здійснити камбек. На 66-й хвилині Мбаппе реабілітувався та віддав гольовий пас на Джуда Беллінгема, що дозволило мадридцям зрівняти рахунок.

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А на 85-й хвилині Карлос Еспі, який шістьма хвилинами раніше вийшов на заміну замість Едуардо Камавінги, вирвав для "Королівського клубу" перемогу.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа, який цього тижня подовжив контракт із клубом.

Цього сезону Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок за "Реал" у всіх турнірах — переможне Ель Класико проти "Барселони" (2:1).

Після перемоги "Реал" (33 очки) наздогнав "Барселону" на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, однак каталонці ще мають гру в запасі. "Сельта" йде на 13-й позиції, маючи у своєму активі 13 балів.

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У наступному турі Ла Ліги "вершкові" 28 листопада приймуть "Алавес", а "небесно-блакитні" 29 листопада вдома позмагаються з "Вільярреалом".

Перед цим обидва клуби проведуть матчі єврокубків: "Реал" 24 листопада прийме нідерландський ПСВ у Лізі чемпіонів, а "Сельта" 26 листопада на своєму полі зіграє з англійським "Борнмутом" у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що український форвард забив гол у матчі чемпіонату Нідерландів.

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