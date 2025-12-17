ТСН у соціальних мережах

"Реал" з капітаном Луніним пробився до 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Український голкіпер вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою "вершкових".

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" з українським воротарем Андрієм Луніним вийшов до 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

В 1/16 фіналу "вершкові" обіграли "Талаверу" з 3-го дивізіону з рахунком 3:2.

Головний тренер мадридського клубу Хабі Алонсо вдруге в сезоні випустив на поле Луніна в стартовому складі. Ба більше, 26-річний українець вперше вийшов з капітанською пов'язкою.

"Королівський клуб" двічі вразив ворота суперника наприкінці першого тайму – на 41-й хвилині пенальті реалізував Кіліан Мбаппе, після чого на 45+1-й хвилині автоголом відзначився захисник "Талавери" Мануель Фаррандо.

На 80-й хвилині господарі скоротили відставання зусиллями Науеля Арройо. Але на 88-й хвилині Мбаппе оформив дубль, повернувши "Реалу" гандикап у два м'ячі.

На 90+1-й хвилині Лунін пропустив вдруге – за "Талаверу" забив Гонсало Ді Ренсо. Утім, це не завадило "бланкос" здобути перемогу та вийти до наступного раунду.

Наступний поєдинок "Реал" проведе у суботу, 20 грудня, на своєму полі проти "Севільї" у чемпіонаті Іспанії.

Наразі мадридський клуб посідає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від лідера "Барселони" на 4 очки.

