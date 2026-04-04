ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2132
Час на прочитання
2 хв

"Реал" з капітаном Луніним сенсаційно програв аутсайдеру чемпіонату Іспанії

"Вершкові" зазнали фіаско в поєдинку з "Мальоркою".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді програв "Мальорці" в матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок у місті Пальма-де-Майорка завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

"Мальорка" відкрила рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Ману Морланеса.

У другому таймі "вершкові" відігралися — Едер Мілітао відзначився на 88-й хвилині.

У компенсований час "Мальорка" вирвала сенсаційну перемогу — на 90+1-й хвилині вирішальний гол забив Ведат Мурікі.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі з капітанською пов'язкою та відіграв увесь матч.

Лунін — перший українець, який розпочав поєдинок Ла Ліги в статусі капітана.

Для 27-річного українського голкіпера це був другий матч у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що основний воротар "бланкос" бельгієць Тібо Куртуа вибув на тривалий термін через травму.

Огляд матчу "Мальорка" — "Реал" Мадрид

Після цієї поразки "Реал" (69 очок) залишився на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Альваро Арбелоа на 4 бали відстають від лідера чемпіонату "Барселони", яка ще й має матч у запасі.

"Мальорка" (31 пункт) завдяки перемозі над "Королівським клубом" залишила зону вильоту, піднявшись на 17-ту позицію в Примері.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "бланкос" 10 квітня приймуть "Жирону", а "Мальорка" 12 квітня вдома зустрінеться з "Райо Вальєкано".

Перед цим "Реал" у вівторок, 7 квітня, прийме "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie