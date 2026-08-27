"Реал" з хет-триком Мбаппе здобув другу поспіль перемогу на старті Ла Ліги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" на своєму полі розбив "Реал Сосьєдад" у перенесеному матчі першого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:1 .

Суперники обмінялися забитими голами наприкінці першого тайму: спочатку рахунок на 40-й хвилині відкрив форвард "вершкових" Кіліан Мбаппе, але вже за чотири хвилини гості відігралися зусиллями Луки Сучича.

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Після перерви господарі поля знову вийшли вперед — на 60-й хвилині Мбаппе оформив дубль. А на 68-й хвилині Вінісіус Жуніор зміцнив перевагу мадридського клубу. В обох випадках асистами відзначився Джуд Беллінгем.

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Крапку в цьому поєдинку на 80-й хвилині поставив Мбаппе, який зробив хет-трик.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Для "Реала" це друга поспіль перемога на старті Ла Ліги. У першому матчі нового сезону команда Жозе Моурінью обіграла "Еспаньйол" (2:1). Наразі "Королівський клуб" очолює турнірну таблицю Примери. "Реал Сосьєдад" розпочав чемпіонат двома поразками й посідає останнє місце.

У наступному турі Ла Ліги "бланкос" 30 серпня вдома зіграють проти "Малаги", а "Реал Сосьєдад" днем ​​раніше прийме "Еспаньйол".

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