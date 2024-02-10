"Реал" з Луніним ефектно знищив "Жирону" Циганкова та Довбика у битві лідерів Ла Ліги (відео)

Підопічні Карло Анчелотті чотири рази вразили ворота суперника та зміцнили своє лідерство в чемпіонаті Іспанії.

"Реал" розгромив "Жирону" в центральному матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:0 .

Господарі поля вийшли вперед уже на шостій хвилині – Вінісіус Жуніор отримав пас від Федеріко Вальверде і здалеку шикарним ударом відправив м'яч у "дев'ятку" воріт Пауло Гассаніги.

На 35-й хвилині "Королівський клуб" подвоїв свою перевагу – Вінісіус красивою передчею знайшов у карному майданчику Джуда Беллінгема, а той невимушено обійшов голкіпера та пробив у порожні ворота.

У другому таймі підопічні Карло Анчелотті довели справу до розгрому. На 54-й хвилині Беллінгем оформив дубль, з близької відстані добивши м'яч у сітку після того, як Гассаніга потягнув удар Вінісіуса.

А на 61-й хвилині Родріго отримав м'яч від Вінісіуса, дотягнув його до штрафного майданчика та завдав влучного удару в дальній кут.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Жирона"

Буде додано незабаром.