"Реал" з Луніним несподівано втратив очки та поставив під сумнів своє лідерство в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" з черговим голом Джуда Беллінгема не зуміли обіграти "Бетіс".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зіграв унічию з "Бетісом" у матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другої половини протистояння команда Карло Анчелотті відкрила рахунок зусиллями Джуда Беллінгема.

Зазначимо, що для 20-річного англійця це вже 12-й гол у 14 матчах цього сезону Ла Ліги. Він очолює бомбардирські перегони, а також має у своєму активі два асисти.

Однак втримати перемогу "вершковим" не вдалося.На 66-й хвилині нападник "Бетіса" Айтор Руїбаль гарматним ударом у "дев'ятку" приніс своєму клубу нічию.

Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" та відіграв повний матч. За гру український воротар здійснив декілька сейвів, зокрема відбив складний удар з близької відстані Айосе Переса.

Цей матч став для Андрія восьмим за "Королівський клуб" цього сезону. У попередніх іграх він пропустив чотири м'ячі та чотири рази відіграв "на нуль".

Огляд матчу "Бетіс" – "Реал" Мадрид

"Реал" (39 очок) став одноосібним лідером Примери та випереджає "Жирону" Віктора Циганкова та Артема Довбика на один бал. У неділю, 10 грудня, команда українців зіграє проти "Барселони" у каталонському дербі. "Бетіс" (26 пунктів) перебуває на сьомому місці.

У наступному турі мадридці 17 грудня приймуть "Вільярреал". Цього ж дня "Бетіс" на виїзді позмагається з "Реалом Сосьєдад".

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