"Реал" з Луніним обіграв "Атлетик" і не підпустив конкурентів у чемпіонських перегонах (відео)

"Вершкові" випереджають "Барселону" на вісім очок, а "Жирону" – на десять.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна переміг "Атлетик" Більбао у домашньому матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Карло Анчелотті забили по голу в кожному з таймів. На 8-й хвилині рахунок відкрив Родріго після передачі Браїма Діаса.

У середині другого тайму "вершкові" зміцнили свою перевагу. На 73-й хвилині Родріго оформив дубль, асист заніс до свого активу Джуд Беллінгем.

Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" та провів на полі весь матч. Це 11-й "сухий" поєдинок українського воротаря за мадридців цього сезону.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Атлетик"

Таким чином, "Реал" (75 очок) лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги. Мадридський клуб випереджає "Барселону" на вісім балів, а "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова – на десять. "Атлетик" (56 пунктів) посідає четверте місце.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 13 квітня на виїзді зіграє з "Мальоркою". Днем пізніше "Атлетик" прийматиме "Вільярреал".

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