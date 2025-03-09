"Реал" з Луніним обіграв "Райо Вальєкано" і наздогнав "Барселону" на вершині Ла Ліги (відео)

Український воротар провів на полі весь поєдинок.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома переміг "Райо Вальєкано" у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 2:1 .

Всі голи у цій зустрічі було забито в першому таймі. На 30-й хвилині господарів поля вивів уперед Кіліан Мбаппе, а ще через чотири хвилини перевагу "Королівського клубу" зміцнив Вінісіус Жуніор.

Гості відповіли на 45+2-й хвилині точним ударом Педро Діаса, але це не завадило підопічним Карло Анчелотті в підсумку здобути перемогу.

Зазначимо, що Лунін провів на полі весь поєдинок. Основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав відпочинок перед матчем-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" (перша гра між мадридськими клубами закінчилася з рахунком 2:1 на користь "бланкос"), який відбудеться у середу, 12 березня.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Райо Вальєкано"

Після цієї перемоги "Реал" (57 очок) наздогнав "Барселону" на вершині Ла Ліги. Щоправда, каталонці зіграли на один матч менше. "Райо Вальєкано" (36 балів) перебуває на сьомій позиції.

У наступному турі Примери "вершкові" 15 березня на виїзді зустрінуться з "Вільярреалом", а "Райо Вальєкано" днем пізніше прийме "Реал Сосьєдад".

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