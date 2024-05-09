"Реал" з Луніним оформив суперкамбек проти "Баварії" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

1 червня мадридці на "Вемблі" позмагаються за трофей з дортмундською "Боруссією".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна обіграв мюнхенську "Баварію" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1 .

У першому таймі команди створили обмаль гольових моментів і не зуміли розпечатати ворота одна одної. У середині другого тайму команда Томаса Тухеля відкрила рахунок – на 68-й хвилині Альфонсо Девіс, який у першому таймі вийшов на заміну замість травмованого Сержа Гнабрі, з лівого кута штрафного майданчика потужно пробив у дальній верхній кут.

"Вершкові" дуже швидко могли зрівняти рахунок. На 71-й хвилині м'яч після удару Федеріко Вальверде з-за меж штрафного рикошетом від Девіса залетів у ворота "Баварії". Але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через те, що під час цього епізоду Начо у штрафному в обличчя штовхав Йозуа Кімміха.

Проте підопічні Карло Анчелотті наприкінці матчу зуміли оформити феєричний камбек. Дублем візначився Хоселу, забивши на 88-й і 90+1-й хвилинах.

Спочатку Мануель Ноєр відбив м'яч перед собою після удару Вінсіуса, а Хоселу моментально вдало зіграв на добиванні.

А за кілька хвилин іспанський форвард оформив дубль, на дальній стійці замкнувши простріл Антоніо Рюдігера. Судді спершу зафіксували офсайд, але потім передивились повтор і констатували взяття воріт.

Зазначимо, що Лунін відіграв повний матч у воротах "Королівського клубу". За гру 25-річний український голкіпер здійснив чотири сейви.

Оскільки перша гра між "Баварією" та "Реалом" у Мюнхені закінчилася бойовою нічиєю (2:2), то за сумою двох зустрічей (4:3) до фіналу вийшов мадридський клуб.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Баварія"

У фіналі турніру "Реал" позмагається з дортмундською "Боруссією", яка в іншому півфіналі пройшла ПСЖ. Перша гра у Німеччині закінчилася перемогою "джмелів" (1:0), а в матчі-відповіді у Парижі команда Едіна Терзича повторно обіграла французький клуб (1:0).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Для "Реала" це буде 18-й фінал Ліги чемпіонів в історії. Мадридці виграли 14 із 17 вирішальних матчів (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

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