"Реал" з Луніним переміг "Мальорку" та зміцнив своє лідерство у чемпіонаті Іспанії (відео)

"Вершкові" набрали чергові три очки у Примері перед матчем-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях здобув перемогу над "Мальоркою" в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги – 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі команда Карло Анчелотті забила на початку другого тайму. На 48-й хвилині Орельєн Чуамені після відскоку забив красивим дальнім пострілом у "дев'ятку".

Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" та відіграв повний поєдинок.

Огляд матчу "Мальорка" – "Реал" Мадрид

Після цієї перемоги "Реал" (78 очок) продовжує лідирувати у Ла Лізі. "Вершкові" на 11 балів випереджають "Барселону", яка зіграла на один матч менше. "Мальорка" (31 пункт) перебуває на 15-й позиції.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 21 квітня в Ель Класико прийме "Барселону". Днем пізніше "Мальорка" на виїзді зустрінеться із "Севільєю".

Зазначимо, що у середу, 17 квітня, мадридський клуб на виїзді зіграє з "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У результативному першому поєдинку команди не визначили переможця (3:3).

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

Ранній гол Довбика не допоміг: "Жирона" програла "Атлетіко" в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

"Динамо" в меншості обіграло "Олександрію" в матчі з двома повітряними тривогами (відео)

"Манчестер Сіті" розтрощив "Лутон" і піднявся на перше місце в АПЛ (відео)