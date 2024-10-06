"Реал" з Луніним переміг "Вільярреал" у Примері, але втратив ключового гравця через травму (відео)

Мадридський "Реал" на своєму полі здобув перемогу над "Вільярреалом" у поєдинку 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Карло Анчелотті забили у ворота "Жовтої субмарини" по голу в кожному з таймів. На 14-й хвилині матчу рахунок відкрив Федеріко Вальверде після передачі Луки Модріча.

У другому таймі Вальверде додав до свого забитого м'яча ще й результативний пас, коли на 73-й хвилині асистував Вінісіусу Жуніору.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін провів весь поєдинок, відігравши "на нуль". Роботи у нього було зовсім небагато, адже за весь матч гості завдали лише одного удару у площину воріт.

Для Луніна поєдинок з "Вільярреалом" став другим цього сезону за "Королівський клуб". Посеред тижня він вийшов на поле у програному матчі Ліги чемпіонів проти "Лілля". Основний воротар мадридців Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

Зазначимо, що наприкінці матчу з "Вільярреалом" серйозну травму хрестоподібної зв'язки коліна отримав захисник "бланкос" Дані Карвахаль. Він вже повідомив у соцмережах, що перенесе операцію.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Вільярреал"

Перемога дозволила "Реалу" з 21 очком наздогнати "Барселону" на вершині таблиці Примери, але каталонці провели на один матч менше. "Вільярреал з 17 балами залишився на третій позиції.

У десятому турі Ла Ліги, який відбудеться вже після міжнародної паузи, команда Луніна 19 жовтня на виїзді позмагається із "Сельтою", а "Жовта субмарина" днем пізніше прийме "Хетафе".

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