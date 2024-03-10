"Реал" з Луніним розгромив "Сельту" та зміцнив своє лідерство у чемпіонаті Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна на своєму полі розбив "Сельту" в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:0 .

У першому таймі "вершкові" обмежилися одним забитим м'ячем – на 21-й хвилині відзначився Вінісіус Жуніор.

Після перерви підопічні Карло Анчелотті довели справу до розгрому, причому гості занесли до свого пасиву два автоголи. М'яч до сітки власних воріт зрізали воротар Вісенте Гвайта і захисник Карлос Домінгес на 79-й і 88-й хвилинах відповідно.

А крапку в цьому поєдинку в компенсований час поставив Арда Гюлер – 19-річний турок наприкінці гри вийшов на заміну та на 90+4-й хвилині перетворив у гол передачу Дані Себальйоса.

Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" та відіграв повний матч. Упродовж гри роботи у нього було обмаль, тож він здійснив лише один сейв

Для 25-річного українського воротаря це був 22-й поєдинок у всіх турнірах за "Реал" цього сезону. Це також його десятий "сухий" матч у нинішній кампанії.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Сельта"

Після цієї перемоги "Реал" (69 очок) лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи на 7 балів "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, а "Барселону" – на 8. "Сельта" (24 пункти) йде на 17-й позиції з двоочковим відривом від зони вильоту.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 16 березня на виїзді зустрінеться з "Осасуною". Днем пізніше "Сельта" завітає в гості до "Севільї".

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