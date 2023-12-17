"Реал" з Луніним розтрощив "Вільярреал" і скинув "Жирону" з першого місця в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" на одне очко обійшли команду Довбика і Циганкова, яка має матч у запасі.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна розгромив "Вільярреал" у домашньому матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 4:1 .

На 25-й хвилині гри Джуд Беллінгем вивів "Королівський клуб" вперед після пасу Луки Модріча.

На 37-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу – Родріго забив гол, скориставшись асистом Лукаса Васкеса.

Після перерви "Жовта субмарина" скоротила відставання – на 54-й хвилині Хосе Моралес вийшов один на один з Луніним і переграв українського воротаря.

Однак підопічні Карло Анчелотті відповіли своїми двома голами. На 64-й хвилині Браїм Діас повернув мадридцям перевагу у два м'ячі, а на 68-й хвилині Модріч зробив рахунок у матчі розгромним.

Лунін вийшов у стартовому складі "бланкос" і відіграв повний матч. Статистичний портал Sofascore оцінив дії українського голкіпера у 6,5 бала.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Вільярреал"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Реал" (42 очки) піднявся на перше місце в Ла Лізі. Мадридський гранд на один бал випереджає "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка має матч у запасі. У понеділок, 18 грудня, "жиронці" вдома зустрінуться з "Алавесом".

А ось "Вільярреал" не може перемогти вже три матчі поспіль у чемпіонаті Іспанії. "Жовта субмарина" з 16 очками перебуває на 14-й позиції Примери.

У наступному турі клуб Луніна 21 грудня на виїзді зіграє проти "Алавеса". Днем раніше "Вільярреал" прийме "Сельту".

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