"Реал" з Луніним у гольовій перестрілці здолав "Наполі" та виграв групу Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" Андрія Луніна переміг "Наполі" в домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 4:2 .

Чемпіон Італії вийшов вперед на 9-й хвилині зустрічі зусиллями Джованні Сімеоне. Уже через дві хвилини "вершкові" відповіли голом Родріго.

На 22-й хвилині "Королівський клуб" вперше у цьому матчі повів у рахунку – Джуд Беллінгем ударом головою замкнув подачу Давіда Алаби.

На старті другого тайму "партенопейці" знайшли сили відігратися – на 47-й хвилині відзначився Франк Ангісса.

Проте підопічні Карло Анчелотті змогли вирвати перемогу. На 84-й хвилині гол забив 19-річний Ніколас Пас, для якого це дебютний м'яч у Лізі чемпіонів.

А на 90+4-й хвилині крапку в матчі поставив Хоселу після передачі Беллінгема.

Зазначимо, що Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" завдяки травмам основного голкіпера Тібо Куртуа та орендованого у "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Огляд матчу

Додамо, що в іншому матчі п'ятого туру цієї групи португальська "Брага" зіграла внічию з німецьким "Уніоном" (1:1).

Перемога над "Наполі" (7 балів) гарантувала "Реалу" (15 очок) підсумкове перше місце у квартеті С, тоді як команда Вальтера Маццаррі перебуває на другій позиції та ще не оформила вихід до плейоф Ліги чемпіонів.

"Брага" (4 очки) посідає третю сходинку та ще може пробитися до плейоф ЛЧ. "Уніон" (2 пункти) зберігає шанси лише на плейоф Ліги Європи.

У матчах заключного туру 12 грудня "Реал" на виїзді зустрінеться з "Уніоном", а "Наполі" прийме "Брагу".

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