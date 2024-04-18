"Реал" з Луніним у серії пенальті здолав "Манчестер Сіті" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді обіграв "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті тріумфував іспанський клуб.

Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед уже в дебюті зустрічі. На 12-й хвилині Родріго після прострілу Вінісіуса Жуніора з правого флангу залишився без опіки в центрі штрафного та з другої спроби переграв Едерсона.

Після пропущеного м'яча команда Хосепа Гвардіоли постійно атакувала, тоді як "Реал" повністю зосередився на обороні. Тривалий час "Королівському клубу" вдавалося витримувати тиск суперника, але все ж "городяни" зуміли відігратися.

На 76-й хвилині простріл Жеремі Доку з лівого флангу зупинив Антоніо Рюдігер, але на добиванні Кевін Де Брейне потужно пробив під поперечину воріт Луніна.

Оскільки у першій грі в Мадриді "вершкові" та "городяни" також не визначили переможця (3:3), то за сумою двох зустрічей рахунок став 4:4.

Гра перейшла до екстратаймів, де клуби не змогли визначити сильнішого. Відтак володар путівку до півфіналу визначався у серії пенальті, де точнішими були футболісти "Реала".

У серії пенальті Лунін здійснив два сейви та допоміг своїй команді вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Реал"

Зазначимо, що в півфіналі Ліги чемпіонів мадридський клуб зустрінеться з мюнхенською "Баварією", яка в 1/4 фіналу пройшла лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка (2:2, 1:0).

Іншу пару півфіналістів найпрестижнішого єврокубка складуть ПСЖ і дортмундська "Боруссія".

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