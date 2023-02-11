Історичне досягнення Луніна: "Реал" у шаленій гольовій перестрілці виграв Клубний чемпіонат світу

Мадридський "Реал" переміг саудівський "Аль-Хіляль" у фіналі Клубного чемпіонату світу 2023 року. Поєдинок на стадіоні "Мулай Абдула" у марокканському Рабаті закінчився з рахунком 5:3 .

У першому таймі за іспанський клуб забили Вінісіус Жуніор та Федеріко Вальверде, після чого номінальні гості відповіли своїм голом – відзначився Мусса Марега.

На старті другої половини зустрічі "бланкос" зміцнили свою перевагу зусиллями Каріма Бензема та Вальверде, який оформив дубль. На 63-й хвилині Лусіано Вієтто скоротив відставання саудитів, проте вже за шість хвилин Вінісіус Жуніор забив свій другий гол і повернув мадридцям гандикап у три м'ячі.

На 79-й хвилині Вієтто знову розписався у воротах "вершкових", однак на більше в "Аль-Хіляля" сил не вистачило.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін вийшов на поле у стартовому складі та провів повний матч. Таким чином, він став не лише першим українцем, який зіграв на Клубному чемпіонаті світу, а й першим в історії України переможцем цього турніру.

"Королівський клуб" уп'яте в історії тріумфував на Клубному чемпіонаті світу та оновив свій рекорд за кількістю перемог на цьому турнірі. Раніше мадридці вигравала трофей 2014, 2016, 2017 та 2018 року.

Додамо, що "бронзу" КЧС-2023 здобув бразильський "Фламенго", який у матчі за третє місце обіграв єгипетський "Аль-Ахлі" з рахунком 2:4.

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