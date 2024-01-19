"Реал" з Луніним у видовищній "перестрілці" програв "Атлетіко" та вилетів з Кубка Іспанії (відео)

"Реал" українського голкіпера Андрія Луніна поступився "Атлетіко" в напруженому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу. Мадридське дербі на столичному стадіоні "Метрополітано" завершилося з рахунком 4:2 за підсумками екстратаймів.

Перший небезпечний момент у цьому поєдинку створили "вершкові". На 11-й хвилині Джуд Беллінгем на правому фланзі штрафного накрутив трьох суперників, після чого пробив у поперечину.

На 39-й хвилині "матрацники" відкрили рахунок. Півзахисник "Атлетіко" Родріго Де Пауль виконав м'яке закидання, захисник "Реала" Антоніо Рюдігер невдало зіграв головою, чим на дальній стійці скористався Самуел Ліно, злету пробивши повз Луніна в дальній кут.

Дуже швидко підопічні Карло Анчелотті відігралися. У компенсований до першого тайму час після подачі Луки Модрича зі штрафного голкіпер "матрацників" Ян Облак у верховій боротьбі кулаком зрізав м'яч у власні ворота. Тож на перерву команди пішли за паритету в рахунку.

На старті другого тайму підопічні Дієго Сімеоне вдруге в цьому поєдинку опинилися в ролі команди, яка виграє. На 57-й хвилині після прострілу Маркоса Льоренте з правого флангу Лунін помилився на виході, влучивши м'ячем у Рюдігера. Це миттєво використав Альваро Мората, забивши у порожні ворота.

Пропустивши, "Реал" великими силами пішов в атаку, намагаючись вирівняти становище. На 75-й хвилині Родріго був близьким до того, щоб вразити ворота "Атлетіко" ударом у дотик з правого флангу штрафного, але удар бразильця прийняла на себе поперечина.

На 82-й хвилині "матрацники" могли забивати втретє, але Лунін врятував "Королівський клуб", відбивши удар з кута воротарського майданчика. "Реал" одразу ж організував контратаку і Хоселу зрівняв рахунок, головою замкнувши ідеальну подачу Беллінгема з лівого флангу штрафного.

Таким чином, гра перейшла до екстратаймів. На 100-й хвилині "Атлетіко" знову вирвався вперед – Антуан Грізманн на правому фланзі атаки втік від Вінісіуса Жуніора, зайшов до штрафного та з гострого кута пробив у дальню "дев'ятку".

На 119-й хвилині команда Сімеоне поставила крапку – Родріго Рікельме після передачі Мемфіса Депая ударом з меж штрафного у дальній верхній кут забив четвертий м'яч у ворота "Реала".

Огляд матчу "Атлетіко" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що у такий спосіб "Атлетіко" взяв реванш у "Реала" за нещодавню поразку в півфіналі Суперкубка Іспанії, переможцем якого стали "вершкові". Тоді "Королівський клуб" подужав "матрацників" з рахунком 5:3 за підсумками екстратаймів.

Уже назабаром обидва мадридські гранди проведуть свої поєдинки в чемпіонаті Іспанії: "Реал" 21 січня вдома зустрінеться з "Альмерією", тоді як "Атлетіко" днем пізніше на виїзді зіграє проти "Гранади".

Наразі "Реал" посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 48 очок після 19 матчів. "Атлетіко" йде п'ятим, відстаючи від "бланкос" на 10 балів.

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