"Реал" з Луніним у воротах знищив "Барселону" та завоював Суперкубок Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна став тріумфатором Суперкубка Іспанії. У фіналі турніру "Королівський клуб" на полі стадіону "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розгромив "Барселону" з рахунком 4:1 .

Героєм Ель Класико став бразильський нападник "вершкових" Вінісіус Жуніор, який ще в першому таймі оформив хет-трик.

На 7-й хвилині Вінісіус відкрив рахунок у грі, забивши з передачі Джуда Беллінгема. Минуло ще три хвилини й він відзначився своїм другим голом – цього разу результативний пас віддав Родріго.

На 33-й хвилині каталонці скоротили відставання в рахунку зусиллями Роберта Левандовського. Проте на 39-й хвилині мадридці заробили пенальті й Вінісіус свій третій гол забив ударом з 11-метрової позначки.

У другому таймі підопічним Карло Анчелотті вдалося не лише зберегти свою перевагу, а й зробити рахунок розгромним. На 64-й хвилині Родріго відправив четвертий м'яч до сітки воріт "синьо-гранатових".

На 71-й хвилині "Барселона" ще й залишилася в меншості – другу жовту картку заробив Рональд Араухо. Таким чином, "бланкос" без проблем довели справу до перемоги і стали володарями Суперкубка Іспанії.

Зазначимо, що Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" на матч з "Барселоною" та відіграв до фінального свистка. За весь поєдинок український воротар здійснив п'ять сейвів.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Барселона"

Для Луніна цей трофей став сьомим у складі "Реала". Раніше 24-річний український голкіпер вигравав з мадридцями Суперкубок Іспанії-2022, чемпіонат Іспанії-2021/22, Кубок Іспанії-2022/23, Лігу чемпіонів-2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 і Клубний чемпіонат світу-2022.

Додамо, що у півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" у феєричному матчі подужав "Атлетіко" з рахунком 5:3 за підсумками екстратаймів. Ворота "вершкових" захищав Кепа Аррісабалага, тоді як Лунін залишився на лавці для запасних.

"Барселона" виборола путівку до фіналу Суперкубка Іспанії, обігравши "Осасуну" з рахунком 2:0 .

Нагадаємо, торік Суперкубок Іспанії також проводився у Саудівській Аравії у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд. Тоді володарем трофею стала "Барселона", яка у фіналі розібралася з "Реалом".

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