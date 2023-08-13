"Реал" з Луніним впевненою перемогою розпочав новий сезон Ла Ліги (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді переміг "Атлетик" Більбао в матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24. Зустріч завершилася з рахунком 0:2 .

Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед на 28-й хвилині – автором першого м'яча "вершкових" у новому розіграші Примери став Родріго. Бразилець відзначився з передачі Даніеля Карвахаля.

А вже через вісім хвилин "бланкос" подвоїли перевагу в рахунку. Свій дебютний гол в офіційному матчі за "Королівський клуб" забив красивим ударом з відскоком від газону у "дев'ятку" Джуд Беллінгем – англійцю з кутового асистував Давід Алаба.

Більше голів у цьому поєдинку уболівальники не побачили. Український голкіпер Андрій Лунін відіграв повний матч. Раніше основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав серйозну травму та вибув на тривалий термін.

Зазначимо, що багато роботи в цьому поєдинку у Луніна не було, адже господарі за весь матч завдали лише одного удару у площину воріт.

У 2-му турі Ла Ліги "Реал" 19 серпня на виїзді зіграє з "Альмерією". Того ж дня "Атлетик" у гостях поміряється силами з "Осасуною".

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