"Реал" з Луніним зазнав сенсаційної поразки та не зумів наблизитися до "Барселони" в Ла Лізі (відео)

Мадридський "Реал" несподівано поступився "Мальорці" у виїзному поєдинку 20-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

На передматчевій розминці травму отримав основний голкіпер "Королівського клубу" бельгієць Тібо Куртуа, тому місце в рамці воріт зайняв українець Андрій Лунін.

На жаль, зіграти на "нуль" 23-річного українському кіперу не вдалося. На 13-й хвилині мадридці пропустили після раптового рикошету – автогол у пасиві Начо. Саме цей м'яч став єдиним і вирішальним у цьому протистоянні.

Підопічні Карло Анчелотті мали шанс уникнути поразки, але на 59-й хвилині Марко Асенсіо не реалізував пенальті.

Для Луніна матч проти "Мальорки" став п'ятим у поточному сезоні Примери. У них українець сумарно пропустив три м'ячі.

"Реал" (45 очок) не зміг скоротити відставання від "Барселони". Каталонці лідирують у Ла Лізі з 50 балами та мають один поєдинок у запасі. "Мальорка" (28 пунктів) закріпилася на десятій позиції.

У наступному турі "Реал" 15 лютого прийме "Ельче", перед цим мадридці виступлять на Клубному чемпіонаті світу. "Мальорка" 11 лютого на виїзді зіграє проти "Севільї".

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