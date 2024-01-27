"Реал" з Луніним здобув вольову перемогу та відібрав у "Жирони" лідерство в Ла Лізі

"Вершкові" здійснили камбек у грі проти "Лас-Пальмаса".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді обіграв "Лас-Пальмас" у матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Гран Канарія" завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На початку другого тайму господарі несподівано вийшли вперед – на 53-й хвилині Хав'єр Муньйос з меж штрафного ударом у дотик замкнув простріл з правого флангу від Сандро Раміреса. Зауважимо, що в цьому епізоді Лунін практично не мав шансів врятувати свою команду від пропущеного м'яча.

Однак потім команда Карло Анчелотті зуміла оформити камбек. На 65-й хвилині рахунок зрівняв Вінісіус Жуніор, гольовий асист заніс до свого активу Едуардо Камавінга.

А на 84-й хвилині Орельєн Чуамені у свій день народження забив переможний м'яч після передачі Тоні Крооса.

Перемога дозволила "вершковим" (54 очки) потіснити "Жирону" (52 бали) українців Артема Довбика та Віктора Циганкова з першого місця в Ла Лізі. "Лас-Пальмас" (31 пункт) йде на восьмій позиції.

У наступному турі "Реал" 1 лютого на виїзді зіграє проти "Хетафе". Двома днями пізніше "Лас-Пальмас" завітає в гості до "Гранади".

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