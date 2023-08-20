"Реал" з Луніним здобув вольову перемогу в Примері – Беллінгем оформив дубль і асист (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Альмерію" в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24. Поєдинок завершився з рахунком 1:3 .

Господарі поля несподівано вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі – відзначився Серхіо Аррібас.

Проте далі "вершковим" вдалося переламати перебіг гри. На 19-й хвилині рахунок зрівняв літній новачок "Реала" Джуд Беллінгем.

Перед перервою міг виводити "бланкос" уперед Тоні Кроос, але його гол було скасовано через порушення правил.

У другому таймі Беллінгем оформив дубль, забивши на 60-й хвилині з передачі Крооса.

А на 73-й хвилині Джуд додав до двох голів ще й результативну передачу. Цього разу сітку воріт господарів вразив Вінісіус Жуніор.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Раніше основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав серйозну травму та вибув на тривалий термін. Однак постійне місце у старті Луніну аж ніяк не гарантоване, адже "Королівський клуб" підписав зіркового кіпера "Челсі" Кепу Аррісабалагу.

Огляд матчу

Для "Реала" ця перемога стала другою поспіль на старті нового сезону Примери. У першому турі мадридці з Луніним у складі впевнено перемогли "Атлетик" Більбао (0:2).

Наразі команда Карло Анчелотті з 6 очками очолює турнірну таблицю Ла Ліги. "Альмерія" посідає останню сходинку з нулем у графі залікових балів.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "вершкові" 25 серпня на виїзді зіграють проти "Сельти", а "Альмерія" днем пізніше в гостях протистоятиме "Кадісу".

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