"Реал" з Луніним здобув впевнену перемогу та посунув "Жирону" з першого місця в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" завдяки дублю Хоселу на виїзді розібралися з "Хетафе".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях переміг "Хетафе" у перенесеному матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Карло Анчелотті забили по голу в кожному з таймів. На 14-й хвилині рахунок у грі відкрив Хоселу – іспанський нападник точно пробив головою після подачі з правого флангу від Лукаса Васкеса.

На 56-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу – Хоселу оформив дубль, ударом низом вразивши дальній кут воріт господарів. Асист заніс до свого активу Вінісіус Жуніор.

Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" та відіграв повний матч. В одному з моментів український воротар врятував свою команду після сильного удару суперника з меж штрафного, перевівши м'яч у стійку.

Огляд матчу "Хетафе" – "Реал" Мадрид

Завдяки цій перемозі "Реал" (57 очок) вийшов на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, посунувши "Жирону" (55 балів) українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на другу позицію. "Хетафе" (29 пунктів) посідає десяту сходинку.

У наступному турі "Реал" 4 лютого прийме "Атлетіко". Того ж дня "Хетафе" на виїзді зіграє з "Бетісом".

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