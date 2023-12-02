"Реал" з Луніним здобув впевнену перемогу та повернувся на перше місце в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" розібралися з "Гранадою" і посунули "Жирону" з вершини турнірної таблиці Примери.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна обіграв "Гранаду" в матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 2:0 .

Команда Карло Анчелотті вийшла вперед на 26-й хвилині – Браїм Діас відзначився після передачі Тоні Крооса.

У другому таймі "бланкос" зміцнили свою перевагу. На 57-й хвилині Родріго забив другий гол у цьому матчі, вдало зігравши на добиванні.

Варто зазначити, що Лунін провів весь матч за "Королівський клуб". Для українця це сьомий поєдинок цього сезону за мадридський клуб і четвертий – "на нуль".

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Гранада"

Завдяки перемозі "Реал" (38 очок) повернувся на перше місце в Ла Ліги, обійшовши "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика за додатковими показниками. "Гранада" (7 балів) залишилася на передостанній позиції.

У наступному турі Примери "вершкові" 9 грудня на виїзді зіграють проти "Бетіса". Днем пізніше "Гранада" прийме "Атлетик" Більбао.

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