"Реал" з Луніним здолав суперника у 19-му турі та став одноосібним лідером Ла Ліги (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома обіграв "Мальорку" в матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Карло Анчелотті забили у другому таймі. На 78-й хвилині Антоніо Рюдігер у центрі штрафного майданчика головою замкнув подачу Луки Модрича з кутового.

Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" та провів на полі увесь матч. На 45+3-й хвилині український воротар отримав жовту картку за апеляції до арбітра.

За весь поєдинок "Мальорка" завдала 7 ударів по воротах Луніна, з них жодного у площину.

Це був 10-й матч для Луніна за "Реал" у всіх турнірах цього сезону. П'ять з них український воротар відіграв "на нуль".

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Таким чином, "Реал" (48 очок) закріпився на першому місці турнірної таблиці Ла Ліги. "Вершкові" на три бали випереджають "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка сьогодні прийме "Атлетіко". Своєю чергою, "Мальорка" з 18 пунктами йде на 14-й позиції.

У наступному турі "Реал" 21 січня прийме "Альмерію", а "Мальорка" 13 січня вдома зустрінеться із "Сельтою".

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