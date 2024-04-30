"Реал" з Луніним зіграв унічию проти "Баварії" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Команди влаштували видовищну гольову перестрілку, але переможця не визначили.

Мюнхенська "Баварія" на своєму полі зіграла внічию з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені закінчився з рахунком 2:2 .

На старті зустрічі німецький клуб активно атакував ворота "вершкових", але підопічні Карло Анчелотті зуміли вистримати натиск суперника і знайшли свій гольовий шанс.

На 24-й хвилині Тоні Кроос чудовою передачею розрізав оборону "Баварії", а Вінісіус Жуніор пробив повз Мануеля Ноєра.

Однак після перерви підопічним Томаса Тухеля вдалося переламати перебіг матчу. На 53-й хвилині Лерой Сане змістився з флангу в центр і точно вистрілив у ближній кут воріт Луніна.

На 57-й хвилині мюнхенці вже були попереду. Джамал Мусіала увірвався до чужого штрафного та отримав по нозі від Лукаса Васкеса – арбітр призначив пенальті. З 11-метрової позначки Гаррі Кейн розвів м'яч і Луніна по різних кутах.

Але на 83-й хвилині "Королівський клуб" відновив паритет у матчі. Кім Мін Дже у власному штрафному завалив Родріго, а Вінісіус Жуніор оформив дубль, впевнено реалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Баварія" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Реалом" і "Баварією" заплановано на середу, 8 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі дортмундська "Боруссія" зустрінеться з ПСЖ.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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