"Реал" з Луніним знищив "Валенсію" Яремчука та наблизився до "Жирони" в таблиці Примери (відео)

"Вершкові" скоротили відставання від команди Довбика і Циганкова до двох очок.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна розгромив "Валенсію" форварда збірної України Романа Яремчука в домашньому матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 5:1 .

Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі – Дані Карвахаль забив гол після передачі Тоні Крооса.

Під завісу першого тайму мадридці подвоїли свою перевагу. На 42-й хвилині Вінісіус Жуніор відзначився забитим м'ячем, скориставшись пасом від Родріго.

Після перерви "вершкові" довели справу до розгрому. На 49-й хвилині Вінісіус Жуніор оформив дубль після асисту Родріго, який всього через хвилину забив і сам.

А на 84-й хвилині Родріго отримав м'яч від Франсіско Гарсії, розібрався із захисником "кажанів" у штрафному майданчику та пробив у кут. Таким чином, бразилець завершив цей поєдинок з двома голами і такою ж кількістю асистів.

Проте "сухого" матчу для Луніна, який захищав ворота "Реала", не вийшло. На 88-й хвилині Уго Дуро випередив Начо Фернандеса та у дотик відправив м'яч у правий кут.

Варто зазначити, що на початку поєдинку Андрій виконав кілька сейвів після небезпечних ударів суперника, тоді як у другому таймі роботи в українського воротаря майже не було.

Своєю чергою, Яремчук розпочав матч на лавці запасних "Валенсії", але вийшов на поле на 70-й хвилині за рахунку 4:0 на користь "Реала". Особливо чимось запам'ятатися українському нападнику "кажанів" не вдалося.