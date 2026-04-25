"Реал" з Луніним на останніх хвилинах втратив перемогу над "Бетісом" у Ла Лізі

"Вершкові" вкотре втратили очки, наблизивши "Барселону" до чемпіонства.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді зіграв унічию з "Бетісом" у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ла Картуха" у Севільї завершився з рахунком 1:1.

"Вершкові" відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі, коли точного удару завдав зірковий бразильський форвард Вінісіус Жуніор.

Однак втримати переможний рахунок підопічні Альваро Арбелоа не зуміли — у компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, господарі вирвали нічию завдяки голу Ектора Бельєріна.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін відіграв увесь матч, здійснивши три сейви.

Це був 11-й матч Луніна за "Королівський клуб" цього сезону — він незмінно пропускав хоча б один гол у кожному з них.

Зазначимо, що основний воротар мадридців бельгієць Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

Після цього матчу "Реал" (74 очки) продовжує посідати друге місце в Ла Лізі. Мадридський клуб на 8 балів відстає від "Барселони", яка має гру в запасі. "Бетіс" (50 пунктів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі Примери "бланкос" 3 травня на виїзді зіграють з "Еспаньйолом", а "зелено-білі" того ж дня приймуть "Реал Ов'єдо".

Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер "Барселони" Ламін Ямаль пропустить решту сезону через травму.

Також ми розповідали, що форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко зацікавив клуби з топ-5 ліг Європи.

