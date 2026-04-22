"Реал" з Луніним обіграв "Алавес" у матчі Ла Ліги

"Реал" Мадрид — "Алавес"

Мадридський "Реал" обіграв "Алавес" у домашньому матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1 .

"Вершкові" відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі завдяки голу Кіліана Мбаппе.

На старті другого тайму підопічні Альваро Арбелоа збільшили свою перевагу — на 50-й хвилині відзначився Вінісіус Жуніор.

У компенсований час, на 90+3-й хвилині, гості скоротили відставання — ворота українця Андрія Луніна, який відіграв увесь матч і зробив чотири сейви, вразив Тоні Мартінес.

Зазначимо, що основний голкіпер "Королівського клубу" бельгієць Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

Огляд матчу "Реал" Мадрид — "Алавес"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" (73 очки) продовжує посідати друге місце в Ла Лізі та скоротив відставання від "Барселони" до 6 балів, але у каталонців є гра в запасі. "Алавес" (33 пункти) перебуває на 17-й позиції — на межі зони вильоту.

У наступному турі Примери "бланкос" 24 квітня на виїзді зіграють з "Бетісом", тоді як "Алавес" днем пізніше прийме "Мальорку".

