"Реал" з Луніним обіграв "Алавес" у матчі Ла Ліги

"Вершкові" скоротили відставання від "Барселони" до шести очок, але у каталонців є гра в запасі.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид — "Алавес"

"Реал" Мадрид — "Алавес" / © Associated Press

Мадридський "Реал" обіграв "Алавес" у домашньому матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1.

"Вершкові" відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі завдяки голу Кіліана Мбаппе.

На старті другого тайму підопічні Альваро Арбелоа збільшили свою перевагу — на 50-й хвилині відзначився Вінісіус Жуніор.

У компенсований час, на 90+3-й хвилині, гості скоротили відставання — ворота українця Андрія Луніна, який відіграв увесь матч і зробив чотири сейви, вразив Тоні Мартінес.

Зазначимо, що основний голкіпер "Королівського клубу" бельгієць Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

Огляд матчу "Реал" Мадрид — "Алавес"

Після цієї перемоги "Реал" (73 очки) продовжує посідати друге місце в Ла Лізі та скоротив відставання від "Барселони" до 6 балів, але у каталонців є гра в запасі. "Алавес" (33 пункти) перебуває на 17-й позиції — на межі зони вильоту.

У наступному турі Примери "бланкос" 24 квітня на виїзді зіграють з "Бетісом", тоді як "Алавес" днем пізніше прийме "Мальорку".

Раніше повідомлялося, що український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков забив шостий гол у сезоні Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що визначився володар Кубка Іспанії з футболу.

