- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
"Реал" з Луніним оформив переможний камбек і наздогнав "Барселону" на вершині Ла Ліги (відео)
"Вершкові" завдяки перемозі над "Леганесом" зрівнялися за очками з каталонцями, які мають матч у запасі.
Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна обіграв "Леганес" у домашньому матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:2.
Господарі поля відкрили рахунок на 32-й хвилині, коли пенальті реалізував Кіліан Мбаппе.
Однак ще до перерви гості відповіли своїми двома голами. На 33-й хвилині рахунок зрівняв Дієго Гарсія, а на 41-й хвилині Дані Раба несподівано вивів "Леганес" уперед.
Утім, у другому таймі підопічним Карло Анчелотті вдалося оформити камбек. На 47-й хвилині паритет у грі відновив Джуд Беллінгем. А на 76-й хвилині Мбаппе забив переможний м'яч, оформивши дубль.
Зазначимо, що в цьому матчі через травму основного голкіпера команди Тібо Куртуа ворота "вершкових" захищав Лунін, який пропустив два голи.
Для Андрія це був 11-й матч за "Реал" цього сезону в усіх турнірах. Сумарно 26-річний українець пропустив 15 голів. Чотири рази він залишав свої ворота "сухими".
Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Леганес"
Завдяки цій перемозі "Реал" за очками наздогнав "Барселону" в турнірній таблиці Ла Ліги (по 63), але каталонці все одно лідирують, маючи матч у запасі.
"Леганес" з 27 балами перебуває у зоні вильоту, на 18-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
У наступному турі Примери "бланкос" 5 квітня приймуть "Валенсію", а "Леганес" 7 квітня вдома зустрінеться з "Осасуною".