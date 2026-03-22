"Реал" з Луніним у меншості втримав перемогу над "Атлетіко" в результативному матчі Ла Ліги
Драматичне мадридське дербі з 5 голами завершилося тріумфом "вершкових".
"Реал" здолав "Атлетіко" в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:2.
На 33-й хвилині "матрацники" відкрили рахунок — відзначився Адемола Лукман.
Невдовзі після перерви "вершкові" перевернули перебіг зустрічі. На 52-й хвилині рахунок зрівняв Вінісіус Жуніор, реалізувавши пенальті. А ще за три хвилини Федеріко Вальверде вивів "Королівський клуб" уперед.
На 66-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне відігралися — гол забив Науель Моліна.
На 72-й хвилині "Реал" знову вирвався вперед у рахунку — Вінісіус Жуніор оформив дубль.
На 77-й хвилині підопічні Альваро Арбелоа залишилися в меншості — Федеріко Вальверде отримав пряму червону картку за грубий фол.
Незважаючи на гру удесятьох до фінального свистка, "Реалу" вдалося втримати перемогу в мадридському дербі.
Український воротар "Реала" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч. За гру він здійснив п'ять сейвів, а останні 10 хвилин поєдинку провів на полі в статусі капітана команди.
Для 27-річного українського голкіпера це був перший матч у нинішньому сезоні Ла Ліги.
Раніше повідомлялося, що основний воротар "бланкос" бельгієць Тібо Куртуа вибув на тривалий термін через травму.
Огляд матчу "Реал" Мадрид — "Атлетіко"
Після цієї перемоги "Реал" (69 очок) продовжує посідати друге місце в Ла Лізі. "Вершкові" на 4 бали відстають від лідера чемпіонату "Барселони".
"Атлетіко" (57 пунктів) перебуває на четвертій позиції у турнірній таблиці Примери.
У наступному турі чемпіонату Іспанії "бланкос" на виїзді зіграють з "Мальоркою", а "матрацники" приймуть "Барселону". Обидва матчі відбудуться 4 квітня.