"Реал" з Луніним у меншості втримав перемогу над "Атлетіко" в результативному матчі Ла Ліги

"Реал" здолав "Атлетіко" в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:2 .

На 33-й хвилині "матрацники" відкрили рахунок — відзначився Адемола Лукман.

Невдовзі після перерви "вершкові" перевернули перебіг зустрічі. На 52-й хвилині рахунок зрівняв Вінісіус Жуніор, реалізувавши пенальті. А ще за три хвилини Федеріко Вальверде вивів "Королівський клуб" уперед.

На 66-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне відігралися — гол забив Науель Моліна.

На 72-й хвилині "Реал" знову вирвався вперед у рахунку — Вінісіус Жуніор оформив дубль.

На 77-й хвилині підопічні Альваро Арбелоа залишилися в меншості — Федеріко Вальверде отримав пряму червону картку за грубий фол.

Незважаючи на гру удесятьох до фінального свистка, "Реалу" вдалося втримати перемогу в мадридському дербі.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч. За гру він здійснив п'ять сейвів, а останні 10 хвилин поєдинку провів на полі в статусі капітана команди.

Для 27-річного українського голкіпера це був перший матч у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що основний воротар "бланкос" бельгієць Тібо Куртуа вибув на тривалий термін через травму.

Після цієї перемоги "Реал" (69 очок) продовжує посідати друге місце в Ла Лізі. "Вершкові" на 4 бали відстають від лідера чемпіонату "Барселони".

"Атлетіко" (57 пунктів) перебуває на четвертій позиції у турнірній таблиці Примери.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "бланкос" на виїзді зіграють з "Мальоркою", а "матрацники" приймуть "Барселону". Обидва матчі відбудуться 4 квітня.