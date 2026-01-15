ТСН у соціальних мережах

"Реал" з Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону

"Вершкові" поступилися "Альбасете", вибувши вже на стадії 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

"Альбасете" – "Реал" Мадрид

"Альбасете" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна програв "Альбасете" у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії сезону-2025/26. Поєдинок у місті Альбасете завершився з рахунком 3:2.

Лунін вийшов на поле в стартовому складі та провів увесь матч. Для 26-річного українського воротаря це був третій поєдинок цього сезону. Раніше він грав проти "Олімпіакоса" у Лізі чемпіонів та з "Талаверою" в Кубку Іспанії, де вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою "бланкос".

Господарі поля відкрили рахунок на 42-й хвилині зустрічі – відзначився Хаві Вільяр. На 45+3-й хвилині "вершкові" відігралися завдяки точному удару Франко Мастантуоно.

На 82-й хвилині "Альбасете", який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, знову вийшов уперед – ворота Луніна вразив Хефте.

На 90+1-й хвилині Гонсало Гарсія забив за "Реал", зрівнявши рахунок. Але "Альбасете" на 90+4-й хвилині вдалося вирвати перемогу – Хефте оформив дубль.

Зазначимо, що для "Реала" це була перша гра під керівництвом нового головного тренера – Альваро Арбелоа, який очолив клуб після звільнення Хабі Алонсо.

Нагадаємо, раніше "Барселона" у видовищному Ель Класико здолала "Реал" і завоювала Суперкубок Іспанії.

