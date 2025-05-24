"Реал" з Луніним здобув перемогу в прощальному матчі Анчелотті (відео)

"Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад" / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" вдома переміг "Реал Сосьєдад" у матчі останнього, 38-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:0 .

Перший гол у цій зустрічі "вершкові" забили наприкінці першого тайму. На 38-й хвилині Кіліан Мбаппе не переграв воротаря гостей ударом з пенальті, але потім вдало зіграв на добиванні.

У другому таймі господарі поля зміцнили свою перевагу – на 84-й хвилині Мбаппе оформив дубль, скориставшись передачею Вінісіуса Жуніора.

Реклама

Для 26-річного французького форварда це 30-й та 31-й голи у нинішньому розіграші Примери. Він очолює перегони бомбардирів, на шість м'ячів випереджаючи польського нападника "Барселони" Роберта Левандовські.

Весь матч у складі мадридців відіграв український голкіпер Андрій Лунін. Для нього це була 14-та поява на полі за "Королівський клуб" цього сезону. Сумарно він пропустив 19 голів та провів 6 "сухих" поєдинків.

Зазначимо, що цей матч став останнім на посаді головного тренера "Реала" для Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад"

Буде додано незабаром.

Реклама

"Реал" (84 очки) достроково посів друге місце у Ла Лізі, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні". Мадридці також поступилися каталонцям у фіналах Кубка та Суперкубка Іспанії.

"Реал Сосьєдад" (46 балів) перебуває на 11-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Раніше повідомлялося, що "Реал" оголосив про відхід легенди клубу та володаря "Золотого м'яча" 2018 року Луки Модрича. Хорватський півзахисник залишить "бланкос" після завершення Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США.

Очікується, що новим головним тренером мадридців стане екскерманич леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо. За інформацією ЗМІ, 43-річний іспанець уже підписав контракт з "Реалом" і керуватиме командою вже на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Реклама