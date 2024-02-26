"Реал" з мегасейвом Луніна вирвав перемогу над "Севільєю" та зміцнив лідерство в Ла Лізі (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі обіграв "Севілью" в центральному матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито під завісу другого тайму. На 81-й хвилині 38-річний хорватський півзахисник "вершкових" Лука Модріч нагадав усім, що є володарем "Золотого м'яча", та з напівкола штрафного влучно пробив під праву стійку.

Свій внесок у цю перемогу зробив і Лунін, який вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" та відіграв повний матч.

На 52-й хвилині Андрій здійснив шикарний сейв. Простріл Лукаса Окампоса з лівого флангу замкнув ударом в один дотик з близької відстані Ісаак Ромеро, але український воротар продемонстрував фантастичну реакцію та відбив м'яч коліном.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Севілья"

Зазначимо, що для Луніна це був 19-й матч цього сезону за "Реал", дев'ять з них він зіграв "на нуль".

Після цієї перемоги "Реал" (65 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. Підопічні Карло Анчелотті на 8 балів випереджають "Барселону", яка вийшла на друге місце.

"Жирона" з 56 пунктами йде третьою, але провела на один матч менше – у понеділок, 26 лютого, команда українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийматиме "Райо Вальєкано".

Своєю чергою, "Севілья" (24 бали) посідає 15-ту позицію.

У наступному турі "Реал" 2 березня на виїзді зустрінеться з "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука, а "нервіонці" того ж дня вдома зіграють проти "Реала Сосьєдад".

Читайте також:

"Мілан" та "Аталанта" не визначили переможця у центральному матчі 26-го туру Серії А (відео)

"Ліверпуль" в екстратаймах здолав "Челсі" з Мудриком та здобув Кубок англійської ліги (відео)

"Динамо" у видовищному матчі УПЛ перемогло "Металіст 1925" – Гармаш забив колишній команді (відео)