"Реал" з унікальним стартовим складом неочікувано програв перший матч Ла Ліги 2023 року (відео)

"Вершкові" втратили шанс захопити одноосібне лідерство в турнірній таблиці.
Мадридський "Реал" у виїзному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги зазнав поразки від "Вільярреала" – 2:1.
Поєдинок розпочався історичною подією. "Королівський клуб" вперше в XXI столітті вийшов на матч чемпіонату без жодного іспанського гравця у стартовому складі.
Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другого тайму "Жовта субмарина" повела в рахунку – відзначився Єремі Піно.
На 60-й хвилині "Реал" зрівняв рахунок – Карім Бензема реалізував пенальті. Проте господарі швидко повернули собі перевагу – на 63-й хвилині Жерар Морено забив одинадцятиметровий. У підсумку саме цей гол виявився переможним.
Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін потрапив до заявки на матч, але всю гру просидів на лаві для запасних.
Огляд матчу
- "Реал" (38 очок) залишився на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись "Барселоні" за додатковими показниками. Каталонці зіграли на один матч менше. "Вільярреал" з 27 балами вийшов на п'яту позицію.
- Наступний поєдинок команда Карло Анчелотті проведе 11 січня проти "Валенсії" в півфіналі Суперкубка Іспанії. А команда Кіке Сетьєна 13 січня в рамках Примери зустрінеться із "Сельтою".
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