"Реал" з унікальним стартовим складом неочікувано програв перший матч Ла Ліги 2023 року (відео)

Мадридський "Реал" у виїзному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги зазнав поразки від "Вільярреала" – 2:1 .

Поєдинок розпочався історичною подією. "Королівський клуб" вперше в XXI столітті вийшов на матч чемпіонату без жодного іспанського гравця у стартовому складі.

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другого тайму "Жовта субмарина" повела в рахунку – відзначився Єремі Піно.

На 60-й хвилині "Реал" зрівняв рахунок – Карім Бензема реалізував пенальті. Проте господарі швидко повернули собі перевагу – на 63-й хвилині Жерар Морено забив одинадцятиметровий. У підсумку саме цей гол виявився переможним.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін потрапив до заявки на матч, але всю гру просидів на лаві для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (38 очок) залишився на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись "Барселоні" за додатковими показниками. Каталонці зіграли на один матч менше. "Вільярреал" з 27 балами вийшов на п'яту позицію.

Наступний поєдинок команда Карло Анчелотті проведе 11 січня проти "Валенсії" в півфіналі Суперкубка Іспанії. А команда Кіке Сетьєна 13 січня в рамках Примери зустрінеться із "Сельтою".

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