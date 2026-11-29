"Реал" Мадрид — "Алавес" / © Associated Press

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Мадридський "Реал" вдома сенсаційно програв "Алавесу" в матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:2.

Гості відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Тоні Мартінеса.

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У другому таймі "Алавес" збільшив свою перевагу — на 61-й хвилині голом відзначився Анхель Перес.

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На 69-й хвилині "вершкові" скоротили відставання — Кіліан Мбаппе забив з передачі Джуда Беллінгема.

"Королівський клуб" намагався зрівняти рахунок, але не зміг цього зробити. Наприкінці зустрічі команда Жозе Моурінью залишилася в меншості — на 88-й хвилині Беллінгем заробив другу жовту картку й був вилучений з поля.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа, який минулого тижня подовжив контракт із клубом.

Цього сезону Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок за "Реал" у всіх турнірах — переможне Ель Класико проти "Барселони" (2:1).

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Таким чином, "Реал" перервав свою серію з 10 перемог поспіль у всіх турнірах.

Підопічні Моурінью (33 очки) посідають третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи на один бал від "Атлетіко" і на три — від "Барселони", яка має гру в запасі. "Алавес" (19 пунктів) і піднявся на восьму позицію.

У наступному матчі Примери "вершкові" 2 грудня зіграють у гостях із "Реалом Сосьєдад", тоді як "Алавес" 1 грудня зустрінеться з "Торрелавегою" у Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Чорноморцю" в УПЛ.

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