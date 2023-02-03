"Реал" за дві хвилини обіграв "Валенсію" і продовжив гонитву за "Барселоною" в Ла Лізі (відео)

Мадридці скоротили відставання від каталонців до п'яти очок.

Мадридський "Реал" вдома переміг "Валенсію" в перенесеному матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії – 2:0 .

Обидва голи "вершкові" забили після перерви. На 52-й хвилині Марко Асенсіо відкрив рахунок ефектним ударом з-за меж штрафного майдачника. А вже за дві хвилини Вінісіус Жуніор закріпив перевагу "Королівського клубу".

Зазначимо, що підопічні Карло Анчелотті могли й розгромити суперника, але гол Антоніо Рюдігера наприкіні першого тайму було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через фол.

Варто зауважити, що гості завершували матч у меншості. На 72-й хвилині пряму червону картку отримав бразильський захисник Габріел Пауліста.

Огляд матчу

"Реал" набрав 45 очок і наблизився до лідера чемпіонату – "Барселони" – на відстань 5 балів. "Валенсія" йде на 14-й позиції, маючи у своєму активі 29 залікових пунктів.

У наступному турі "бланкос" на виїзді зіграють з "Мальоркою", а "кажани" в гостях зустрінуться з "Жироною" українця Віктора Циганкова. Обидва матчі відбудуться 5 лютого.

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