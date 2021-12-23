"Реал" за стартові сім хвилин здолав "Атлетик" та ще більше відірвався від переслідувачів у Ла Лізі

"Реал" за стартові сім хвилин здолав "Атлетик" та ще більше відірвався від переслідувачів у Ла Лізі

Дублем відзначився Карім Бензема.

Мадридський "Реал" у рамках перенесеного поєдинку 21-го туру Ла Ліги переміг на виїзді "Атлетик" Більбао з рахунком 2:1 .

Усі основні події в цій зустрічі вмістилися у стартові десять хвилин - саме за цей проміжок часу були забиті всі три голи. Перше взяття воріт уболівальники побачили вже на четвертій хвилині , і яке - Карім Бензема після передачі від Тоні Крооса блискучим обвідним ударом поклав ігрове знаряддя точно в дальній кут.

Не встигли господарі отямитися, як за три хвилини "вершкові" вдруге розписалися в сітці їхніх воріт - Бензема продерся крізь захист та з меж штрафного спокійно переграв голкіпера. Для француза ці м'ячі стали 14-м та 15-м цього сезону в рамках внутрішньої першості, де він провів 18 поєдинків.

Відновити інтригу "Атлетику" вдалося на десятій хвилині - Ойан Сансет точним ударом скоротив відставання своєї команди до мінімуму. Втім, на більше "червоно-білих" не вистачило та вони все ж зазнали поразки.

Як наслідок, "Реал" після цієї перемоги набрав 46 очок та ще більше закріпив перевагу в Ла Лізі. "Севілья", яка йде другою, відстає від мадридців на вісім пунктів. Щоправда, в їхньому активі ще є матч у запасі. Що стосується "Атлетика", то вони залишилися з 24 балами на десятій позиції.

"Реал" проводить останні матчі без декількох важливих виконавців, адже команду "накрила" епідемія COVID-19;

У наступному турі команда Анчелотті зіграє на виїзді з "Хетафе", а "Атлетик" поїде в гості до "Осасуни". Ці поєдинки відбудуться 2 та 3 січня відповідно.

Додамо, що четвертої поразки в Чемпіонаті Іспанії зазнав мадридський "Атлетіко". Команда Дієго Сімеоне поступилася на виїзді "Гранаді" (1:2). На забитий м'яч від Жоау Феліша, який було оформлено вже на другій хвилині, господарі відповіли точними ударами Дарвіна Мачіса (17) та Хорхе Моліни (61).