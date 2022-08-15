"Реал" завдяки розкішному штрафному здобув вольову перемогу над новачком Ла Ліги: відео

Мадридський "Реал" у рамках першого туру Чемпіонату Іспанії не без проблем здолав "Альмерію" на її стадіоні з рахунком 2:1.

Зазначимо, що події в цій грі почали розвиватися вже на шостій хвилині , коли футболіст господарів Ларгі Рамазані несподівано вивів свою команду вперед.

Після цього голу затишшя тривало аж до 61 хвилині - Лукас Васкес із меж воротарського майданчика зумів відновити паритет у грі. Долю ж цього протистояння вирішив неймовірний удар зі штрафного від захисника "вершкових" - Давіда Алаби. Австрієць на 75 хвилині поклав ігрове знаряддя від стійки точно у верхній кут воріт.

До вашої уваги відео з цим розкішним голом.

Таким чином, перемігши "Альмерію", команда Карло Анчелотті вдало розпочала для себе новий сезон у Ла Лізі.

У другому турі чемпіонату Іспанії "Реал" 20 серпня на виїзді зіграє проти "Сельти". "Альмерія", своєю чергою, 22 серпня у гостях зустрінеться з "Ельче".

Додамо, що найзапекліший ворог мадридців "Барселона" невдало розпочала внутрішню першість, адже у стартовому поєдинку "блаугранас" не зуміли вдома перемогти "Райо Вальєкано" (0:0).

Раніше "Реал" став володарем Суперкубка УЄФА, розібравшись із німецьким "Айнтрахтом" (2:0).

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