"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" розгромив ПСВ з Ейндговена в домашньому матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 5:1.

Перший тайм несподівано залишився за гостями — на 32-й хвилині пенальті реалізував Іван Перішич.

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Однак після перерви "вершкові" здійснили суперкамбек, відвантаживши п'ять м'ячів у ворота нідерландського клубу.

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На 50-й хвилині рахунок зрівняв Федеріко Вальверде, на 60-й хвилині Джуд Беллінгем вивів господарів уперед, а ще за чотири хвилини перевагу іспанського гранда зміцнив Кіліан Мбаппе.

Під завісу протистояння підопічні Жозе Моурінью довели справу до розгрому: на 84-й хвилині Мбаппе оформив дубль, а на 87-й хвилині остаточний рахунок установив Вінісіус Жуніор.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа, який минулого тижня подовжив контракт із клубом.

Цього сезону Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок за "Реал" у всіх турнірах — переможне Ель Класико проти "Барселони" (2:1).

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"Реал" (15 очок) став одноосібним лідером загальної турнірної таблиці основного раунду Ліги чемпіонів — мадридці виграли п'ять з п'яти матчів. ПСВ (4 бали) перебуває на 28-му місці.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Реал" на виїзді зіграє проти лондонського "Арсенала", а ПСВ прийме мадридський "Атлетіко". Обидва поєдинки відбудуться 9 грудня.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що букмекери зробили прогноз на матч "Шахтар" — "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

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